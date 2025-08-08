В МЧС петербуржцев предупредили о грозах вечером 8 августа

Вечером в пятницу, 8 августа, в Петербурге ожидаются грозы. Об этом жителей города предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сейчас в городе +21 градус тепла. Ветер западный, его скорость составляет 2-4 метра в секунду. Давление: 761,8 мм ртутного столба, влажность — 54%.

Вплоть до конца июля в городе действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. В связи с сильным зноем жителям и гостям Петербурга раздавали воду в метро.

Дарья Астанина