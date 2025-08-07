Израиль готовится к решающему удару

Администрация президента США Дональда Трампа дала Израилю карт-бланш на полный захват сектора Газа. По данным издания Axios, на решение американского лидера повлияли последние видеоролики, запечатлевшие двух изможденных израильских заложников, находящихся в руках «Хамаса». Главным противником плана оккупации анклава стал глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, один из некогда ближайших соратников израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Генерал Замир полагает, что интенсификация боевых действий поставит под угрозу жизнь заложников, повлечет потери в армии и затянет Израиль в бесконечный конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие израильской армии на границе с Газой, 19 мая

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Военнослужащие израильской армии на границе с Газой, 19 мая

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

О решении Дональда Трампа предоставить Израилю карт-бланш на расширение операции в секторе Газа сообщили Axios два американских чиновника. Один из собеседников издания пояснил, что на минувшей неделе американский лидер был глубоко впечатлен последними видео, выпущенными радикальной группировкой «Хамас». На них запечатлены доведенные до полного истощения заложники — 24-летний Эвьятар Давид и 21-летний Ром Браславский. «Это повлияло на президента, и он позволил израильтянам делать то, что им нужно»,— заявил источник Axios. Впрочем, по словам собеседников портала, администрация господина Трампа не поддерживает готовность Израиля снова аннексировать сектор Газа, откуда в 2005 году в рамках плана по размежеванию еврейское государство вывело войска и эвакуировало собственное гражданское население.

В израильских СМИ тем временем стали появляться детали плана израильского правительства по оккупации Газы.

Согласно этим данным, операция начнется с установления контроля над городом Газа (северная часть сектора), а затем расширится на другие части сектора. Интенсификация боевых действий вынудит почти миллион жителей анклава двинуться на юг, в сторону организованной израильтянами гуманитарной зоны «Маваси», а затем, как ожидают израильские власти, полностью эмигрировать.

По данным израильского 12-го канала, план оккупации сектора может растянуться на полгода и потребовать участия от четырех до шести дивизий ЦАХАЛа. При этом Израиль совместно с США готов увеличить поставки гуманитарной помощи палестинцам, чтобы заранее предотвратить обвинения в том, что израильтяне хотят взять палестинцев измором. По данным 12-го канала, Белый дом санкционирует увеличение числа центров распределения гуманитарной помощи с нынешних 4 до 16. Ожидается, что Вашингтон выделит на это почти $1 млрд. Подобные центры позволят предоставлять населению гуманитарную помощь напрямую, отрезав от ее распределения «Хамас».

Против оккупации Газы открыто выступил Эяль Замир — глава Генштаба, который был назначен в этом году, чтобы укрепить политические позиции господина Нетаньяху.

Генерал предупреждает, что захват сектора Газа создаст реальную угрозу жизни заложников, остающихся в руках «Хамаса», и ослабит ЦАХАЛ, который уже 22 месяца проводит операции в Газе на пределе своих возможностей. Как сообщается, Эяль Замир полагает, что захват сектора в долгосрочной перспективе может ухудшить ситуацию в сфере безопасности и привести к обратному результату. В последние дни, отмечает 12-й канал, генерал Замир даже говорил своему ближайшему окружению, что оккупация сектора Газа загонит Израиль в бездну.

«Культура разногласий является неотъемлемой частью истории народа Израиля,— заявил глава Генштаба 7 августа на встрече с высшими командирами ЦАХАЛа, комментируя свои разногласия с правительством.— Это важнейший компонент организационной культуры ЦАХАЛа — как внутренней, так и внешней». Военачальник пообещал, что он и его подчиненные продолжат «выражать свою позицию без страха, предметно, независимо и профессионально».

При этом генерал обратил внимание на то, что почти за два года израильская армия «выполнила и даже перевыполнила цели операции (по уничтожению группировки “Хамас”.— “Ъ”)». «Продолжаем действовать, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность (израильских.— “Ъ”) общин на юге,— пояснил он.— Мы намерены разгромить и уничтожить “Хамас”. Мы продолжим действовать, помня о наших заложниках, и сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой».

Однако Форум семей заложников, объединивший вокруг себя родственников жертв «черной субботы» 7 октября, считает, что из-за политических игр о похищенных в действительности все забыли. «Наши близкие столкнулись с непосредственной опасностью — одни рискуют потерять жизнь, а другие — навсегда исчезнуть на земле Газы,— говорится в заявлении организации.— Государство Израиль столкнулось с непосредственной опасностью — риском утраты его моральных ценностей и взаимной ответственности».

Нил Кербелов