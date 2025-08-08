В Краснодаре завершили благоустройство Дубинского сквера

В Центральном округе Краснодара завершили благоустройство Дубинского сквера. Территория расположена между улицами Шевченко, Ковтюха и Константиновским переулком. Работы выполнили по программе малых дел после обращения местных жителей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Дубинский сквер — единственная зеленая зона и место отдыха для жителей этого района. Он окружен в основном частными домами, и, в отличие от жителей многоэтажек, проживающие там дети были лишены возможности играть и заниматься спортом рядом с домом, а мамы с колясками и представители старшего поколения — возможности прогуляться в тишине и на свежем воздухе»,— отметила глава администрации Центрального округа Елена Малова.

В ходе работ обновили покрытие детской площадки и установили игровое оборудование. На территории разместили 23 фонаря освещения, 21 урну и 17 лавочек. На пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку и установили бордюры.

В рамках программы благоустройства продолжаются работы в сквере им. Николая Ватутина в Западном округе города, где уже провели освещение. Планируется построить тротуар, установить детское игровое и спортивное оборудование, а также обустроить парковочную зону.

Анна Гречко