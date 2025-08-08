Прекращено дело о признании банкротом «Курского бетонного завода»

Арбитражный суд Курской области прекратил производство по делу о банкротстве местного ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Информация об отмене судопроизводства появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная часть решения не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск подавало региональное УФНС. Сумма долга оценивалась в 16,7 млн руб., обстоятельства его образования неизвестны.

По данным Rusprofile, ООО «Курский бетонный завод» зарегистрировано в Курске в декабре 2011 года. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный собственник и гендиректор компании — Сергей Калуцкий. Он также осуществляет оптовую торговлю машинами и оборудованием как индивидуальный предприниматель. За 2023 год завод выручка завода составила 387 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн. Более актуальная информация о финансовой деятельности общества недоступна.

На этой неделе стало известно, что в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ПАО «ТНС Энерго Воронеж» о признании банкротом местного ООО «Тепловые коммуникации» Нвера Варданяна.

Кабира Гасанова