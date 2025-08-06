В Воронеже могут обанкротить фирму осужденного тамбовского коммунальщика Варданяна

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск крупнейшего поставщика ресурсов сферы энергоснабжения ПАО «ТНС Энерго Воронеж» о признании банкротом местного ООО «Тепловые коммуникации». Заявление направлено 1 августа, следует из картотеки арбитражных дел. Оно не принято судом к производству, подробности неизвестны.

По данным Rusprofile, ООО «Тепловые коммуникации» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 50,6 тыс. руб. Вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. В 2024 году выручка компании составила 150 млн руб., чистая прибыль — 358 тыс. руб. Генеральный директор и 100% владелец — Нвер Варданян.

В конце прошлого года Нвер Варданян получил условный срок за присвоение 60 млн руб. ресурсоснабжающими организациями в Тамбовской области. Варданян проходил по делу как учредитель тамбовской ООО «Птэк» (в 2023 году вышел из его состава). По версии следствия, с августа 2021 года по март 2023-го два поставщика тепла и горячей воды не перечислили указанную сумму поставщику газа. Средства, поступившие от потребителей, они использовали по своему усмотрению, в том числе перечисляя их на аффилированные с компаниями счета, что повлекло причинение ущерба собственнику ресурса.

Сегодня Варданяну принадлежат зарегистрированные в Тамбовской области юрлица «ТТК» и «СТС», которые также предоставляют услуги теплоснабжения. Обе компании находятся в стадии банкротства.

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 29,9 млн руб. Управляется ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» и входит в нее. Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%).

Анна Швечикова