Суд отменил дистанционное выдвижение участника СВО на выборы

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций, обязавших избирательную комиссию в Орле рассмотреть вопрос о регистрации на выборы в местный горсовет участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова. Военнослужащий, выдвинутый партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), добился права подать документы через официального представителя, что не предусмотрено законом.

Михаил Филимонов выдвинут по одномандатному округу №4 и первым номером списка СРЗП по территориальной группе №4. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала его по списку, но не приняла документы для выдвижения по округу, так как они были переданы через официального представителя: в момент подачи господин Филимонов находился в зоне боевых действий.

Комиссия объяснила отказ действующим законодательством, которое разрешает дистанционное выдвижение только в случаях стационарного лечения кандидата или его нахождения в следственном изоляторе. Однако Северный райсуд Орла обязал комиссию принять документы. Как объясняли в инстанции, у кандидата отсутствовала «объективная возможность лично представить документы». Апелляционная жалоба комиссии была оставлена без удовлетворения.

Глава орловского реготделения СРЗП Руслан Перелыгин сказал “Ъ”, что Михаил Филимонов участвовал в заседании Первого кассационного суда: «Мы не отчаиваемся. Будем искать справедливости в Верховном суде РФ».

Сергей Толмачев, Воронеж