Боевое избирательное право

Орловский областной суд разрешил участнику специальной военной операции (СВО) Михаилу Филимонову представить документы для выдвижения на выборы в горсовет Орла дистанционно. Закон не предусматривает такой возможности, однако военнослужащий, который сейчас находится на передовой, обжаловал отказ избиркома и добился права действовать через официального представителя. Эксперт считает, что прецедент продиктован необходимостью создания преференций для участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник СВО Михаил Филимонов

Фото: Архив Михаила Филимонова Участник СВО Михаил Филимонов

Фото: Архив Михаила Филимонова

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Северного района Орла 28 июля приняла документы военнослужащего Михаила Филимонова для включения в список кандидатов и разрешила ему открыть избирательный счет. В начале июля господин Филимонов обратился в ТИК через своего официального представителя, поскольку сам пребывает в зоне боевых действий, однако получил отказ со ссылкой на действующее законодательство. Оно, как подчеркнули в избиркоме, предусматривает только два случая, когда документы за кандидата может представить кто-то другой: если тот находится на стационарном лечении или в следственном изоляторе.

В ответ Михаил Филимонов обратился в суд. В административном иске боец сослался на то, что действующее законодательство было принято до начала СВО, а сам он не смог принести документы в комиссию из-за короткого отпуска. Его позицию поддержала прокуратура. В итоге 18 июля Северный районный суд Орла встал на сторону военнослужащего и признал бездействие ТИК незаконным. Как объяснила пресс-служба судебной системы региона, инстанция исходила из того, что с учетом общеправовых подходов у Михаила Филимонова отсутствовала «объективная возможность лично представить документы в избирательную комиссию», поэтому он действовал через представителя. 25 июля Орловский облсуд оставил апелляционную жалобу избиркома без удовлетворения.

Михаилу Филимонову 50 лет, он находится в зоне СВО с февраля 2022 года, имеет звание гвардии сержанта. До военной службы возглавлял стрелковый центр при ДОСААФ в Орле. Весной военнослужащий принял участие в праймериз «Единой России». В своей презентации он рассказывал, что принципами его жизни являются «долг, честь и отвага». «Де-факто мы не имеем того, что хотели бы иметь, а де-юре вы наделены выборным правом. Поэтому я рассчитываю на вас»,— обратился тогда господин Филимонов к избирателям.

Однако по результатам предварительного голосования единороссов он получил всего 46 голосов и занял только третье место. Военнослужащего обошли действующий депутат горсовета и замгендиректора ГК «Возрождение» Владимир Бутусов (322 голоса), а также заведующая детским садом №17 Елена Давыденко (100). После неудачи Михаил Филимонов решил баллотироваться в горсовет от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Он планирует участвовать в выборах и по партсписку, и по одномандатному округу.

В избиркоме Орловской области отказались прокомментировать “Ъ” прецедентное решение. Глава местного отделения СРЗП Руслан Перелыгин назвал его важной победой, так как суд признал, что участники СВО, находящиеся на линии фронта, имеют полное право участвовать в избирательном процессе в качестве кандидатов. Представлявший Михаила Филимонова юрист Сергей Подъяпольский выразил надежду, что избирком сделает из произошедшего правильные выводы.

Электоральный юрист Илья Сиволдаев полагает, что суд исходил из общих принципов права, а также из необходимости создать определенные преференции для участников СВО, о которых неоднократно говорили президент Владимир Путин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. По мнению эксперта, спорная ситуация возникла из-за того, что ранее проблема не была урегулирована на федеральном уровне, хотя поправки, разрешающие участникам СВО подавать документы для участия в выборах через представителей, в Госдуму вносились.

Напомним, соответствующий законопроект в феврале разработали Госсовет Татарстана и депутат нижней палаты от республики Айрат Фаррахов (см. “Ъ” от 24 февраля). Авторы отмечали, что отсутствие у военнослужащих права выдвигаться на выборы, не покидая место службы, нарушает принцип равенства кандидатов. Однако в апреле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул законопроект авторам из-за отсутствия финансово-экономического обоснования и отзыва правительства РФ.

Сергей Толмачев, Воронеж