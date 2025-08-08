Железнодорожная погрузка на Кубани выросла на 7% в июле 2025 года

На железной дороге Краснодарского края в июле 2025 года погрузили 2,6 млн т различных грузов, что на 7,4% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Наибольший объем пришелся на нефть и нефтепродукты — свыше 1,6 млн т, что на 16,5% выше прошлогоднего уровня. В полтора раза увеличилась погрузка цемента — до 292 тыс. т, в 2,3 раза — сахара, до 36 тыс. т.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года объем погрузки на железной дороге региона также составил 2,6 млн т, что на 6,6% превышает показатель июня 2024 года.

Анна Гречко