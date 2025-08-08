В аптеках КФО в июне 2025 года лекарств от диареи продали на 48,8 млн рублей

В Крымском федеральном округе (КФО) в июне 2025 года объем продаж противодиарейных лекарств в денежном выражении вырос до 48,8 млн руб. Реализовано 130 тыс. упаковок препаратов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

В аптеках Крыма в июне 2025 года продажи противодиарейных препаратов в денежном выражении достигли 38,6 млн руб. — на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализовано 104,1 тыс. упаковок, что на 4% превышает объем продаж в натуральном выражении в июне 2024 года.

По данным экспертов DSM Group, в топ-10 брендов по стоимостному объему аптечных продаж противодиарейных препаратов в Крыму вошли «Полисорб» (12%), «Энтеросгель» (10%), «Энтерол» (10%), «Бифиформ» (9%), «Линекс» (6%), «Стопдиар» (5%), «Лоперамид» (5%), «Энтерофурил» (4%), «Активированный уголь» (4%) и «Смекта» (4%).

В аптеках Севастополя в июне реализовали 25,9 тыс. упаковок противодиарейных препаратов на 9,9 млн руб. В денежном выражении объем продаж вырос год к году на 6%, а в натуральном сократился на 8%.

За первые шесть месяцев 2025 года аптеки КФО продали 731,2 тыс. противодиарейных препаратов на сумму 277,7 млн руб. В частности, жители и гости Крыма за этот период потратили на лекарства от диареи 215,4 млн руб. Это на 19% превышает аналогичный показатель прошлого года. Продано 574,4 тыс. упаковок — на 2% больше, чем в январе—июне 2024 года.

В топ-10 брендов по стоимостному объему аптечных продаж противодиарейных препаратов в Крыму вошли «Полисорб» (13%), «Энтеросгель» (9%), «Энтерол» (9%), «Бифиформ» (8%), «Линекс» (8%), «Стопдиар» (5%), «Активированный уголь» (4%), «Лоперамид» (4%), «Альфа нормикс» (4%) и «Энтерофурил» (4%).

В Севастополе в первом полугодии 2025 года аптеки реализовали 156,8 упаковок лекарств от диареи на сумму 62,3 млн руб. В денежном выражении продажи выросли на 12%, а в натуральном выражении сократились на 2%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае аптечные продажи лекарств от диареи в июне 2025 года выросли почти на треть.

Маргарита Синкевич