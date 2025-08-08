Бензин Аи-95 подорожал на бирже до рекордной отметки в 80 тыс. руб. за тонну

Стоимость бензина Аи-95 или «Премиум-95» на Петербургской бирже 8 августа выросла на 0,80%, до 80 206 руб. за тонну. Эта марка бензина бьет исторический рекорд уже пятый торговый день подряд.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 0,41%, до 68 599 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,01%, до 58 671 руб. за тонну. Цена на мазут снизилась на 0,77%, до 22 933 руб. за тонну, сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 0.85%, до 20 190 руб. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,17%, до 70 473 руб. за тонну.

По данным Росстата на 4 августа, с начала года бензин подорожал на 4,9%, дизельное топливо — на 1,9%. С того дня цены на Аи-95 выросли с 77 001 до 80 206 руб. за тонну. 6 августа Министерство энергетики России сообщило, что динамика цен на бензин в России «несколько опережает» инфляцию.

