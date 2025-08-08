Азовский городской суд рассмотрит дело о ДТП с гибелью 13-летнего подростка
В Азовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть 13-летней школьницы по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
По данным следствия, в ноябре 2024 года водитель мопеда без прав вез на заднем пассажирском сидении несовершеннолетнюю. Не справившись с управлением при повороте, он врезался в металлическое барьерное ограждение. От удара школьница упала на проезжую часть, получив травмы головы и тела.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней ребенок скончался от полученных повреждений в медицинском учреждении», — отметили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу.