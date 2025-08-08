Си Цзиньпин пообещал содействовать переговорам России и Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о неизменности позиции Пекина по вопросу украинского конфликта. Китай продолжит содействовать миру и переговорам, передает слова председателя Центральное телевидение Китая.

«Простых решений сложных вопросов не существует»,— заявил Си Цзиньпина. «Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — цитирует его ЦТК.

Владимир Путин ранее сегодня провел разговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В обеих беседах президент России делился с партнерами итогами встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.