Янник Синнер вышел на Итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер гарантировал себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в Турине с 9 по 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Янник Синнер примет участие в Итоговом турнире ATP в четвертый раз. Для того, чтобы квалифицироваться на соревнование, 23-летнему итальянцу, действующему его победителю, пропустившему в этом году три месяца из-за допинговой дисквалификации, потребовалось принять участие лишь в пяти турнирах в текущем сезоне. В январе Янник Синнер выиграл Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, за этим последовали еще два финала мейджоров (в июне на Roland Garros он уступил испанцу Карлосу Алькарасу, а примерно через месяц на Wimbledon — переиграл его). Итальянец также добрался до решающего матча майского грунтового «мастерса» в Риме и вылетел во втором круге июньского травяного турнира в немецком Галле. В субботу он должен стартовать на «мастерсе» в Цинциннати матчем против колумбийского игрока Даниэля Галана (144-й в мире).

Ранее участие в итоговом турнире обеспечил себе Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге, но возглавляющий так называемую гонку ATP — классификацию, учитывающую только очки, набранные в нынешнем сезоне.

Арнольд Кабанов