Трамп потребовал от университетов данные о расовом составе студентов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым университеты должны предоставлять данные о расовом составе своих студентов. Таким образом администрация хочет убедиться в том, что университеты не руководствуются принципами так называемой позитивной дискриминации и не отдают предпочтение тем или иным расам.

В 2023 году Верховный суд США постановил, что университеты не могут применять позитивную дискриминацию, отдавая предпочтение при приеме определенным этническим группам, например чернокожим, испаноязычным и коренным американцам. Такая практика существовала во многих университетах: считалось, что названные группы находятся или ранее находились в неблагоприятном положении и подвергались дискриминации.

По мнению Джонатана Фэнсмита — старшего вице-президента Американского совета по вопросам образования, в который входит 1,6 тыс. университетов и колледжей, предусмотренный указом сбор таких данных запрещен после того самого решения Верховного суда США 2023 года. «Это выглядит как попытка заставить институты предоставлять информацию, которой у них нет и которую они не могут собирать»,— считает он. При этом в администрации Дональда Трампа заявляют, что сам по себе сбор таких данных о поступающих не запрещен.

Это не первое требование господина Трампа к университетам — ранее он хотел, чтобы они скорректировали политику приема студентов и найма преподавателей, а также придерживались взглядов Белого дома в общественно-политических вопросах. Это привело к конфликту с несколькими университетами.

