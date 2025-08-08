Клубный квартал «1799» от ФД «Неометрия» получил статус «умного дома»

Клубный квартал бизнес-класса «1799», который ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) строит в Ростове-на-Дону, удостоен диплома «Умный дом» класс «С» и включен в реестр умных новостроек Единого ресурса застройщиков России. Этот статус официально подтверждает соответствие ЖК современным стандартам автоматизации.



Клубный квартал «1799» оснащен современными интеллектуальными системами, обеспечивающими безопасность, энергоэффективность и удобство управления жилым пространством. Установлена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет жителям дистанционно передавать данные о потреблении ресурсов. Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает безопасность на территории: жители могут регулировать вход и выход через мобильное приложение. Современная домофония дополняет эту систему, позволяя открывать двери удаленно — даже если владелец находится вне дома.

На территории и в общественных пространствах комплекса установлены интеллектуальные камеры, которые фиксируют события в режиме 24/7. Записи сохраняются в архив, а жители могут просматривать их в реальном времени со своих смартфонов. Все эти функции объединены в умном приложении, которое дает жителям полный контроль над своим домом: от мониторинга камер до оперативной связи с управляющей компанией.

Также в паркинге предусмотрена система контроля загазованности, а круглосуточное видеонаблюдение работает во всех ключевых зонах: двор, входные группы, лифты и парковка. Умные технологии обеспечивают бесконтактный въезд на территорию и в паркинг — ворота открываются при приближении автомобиля с меткой.

«В эпоху, когда время – самый ценный ресурс, умные системы автоматизируют рутинные процессы и освобождают пространство для действительно важных моментов. Именно поэтому мы интегрируем в наши проекты комплексные цифровые решения, которые работают не изолированно, а как часть единой экосистемы – от момента въезда и до регулярного доступа ко всем сервисам», – комментирует Александр Абрамов, директор департамента по развитию продуктов ФД «Неометрия».

«Класс С умного дома, который получил клубный квартал «1799» – весомый класс для новостроек России. Многоэтажка должна соответствовать всем требуемым параметрам – от умного освещения, автоматизации передачи показаний счетчиков до видеонаблюдения внутри лифтовой кабины. Стоит отметить, что спрос среди покупателей на умные технологии в новостройках продолжает стремительно расти», – сообщил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

В настоящее время реестр умных новостроек ЕРЗ насчитывает 276 проектов, из которых к классу «А» относятся только два проекта, к классу «С» - 59 проектов. Класс «С», которым отмечен клубный квартал «1799», подтверждает, что новостройка располагает существенным набором качественных сервисов и технологий автоматизации. Реестр умных МКД от ЕРЗ.РФ является независимым источником подтверждения наличия комплексных умных решений в строящихся жилых комплексах страны.

Застройщик: ООО СЗ Пушкинская дом №1 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф https://neometria.ru