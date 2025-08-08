Клубный квартал «1799» от ФД «Неометрия» получил статус «умного дома»

Клубный квартал бизнес-класса «1799», который ФД «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) строит в Ростове-на-Дону, удостоен диплома «Умный дом» класс «С» и включен в реестр умных новостроек Единого ресурса застройщиков России. Этот статус официально подтверждает соответствие ЖК современным стандартам автоматизации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клубный квартал «1799» ФД "Неометрия"

Клубный квартал «1799» ФД "Неометрия"



Клубный квартал «1799» оснащен современными интеллектуальными системами, обеспечивающими безопасность, энергоэффективность и удобство управления жилым пространством. Установлена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет жителям дистанционно передавать данные о потреблении ресурсов. Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает безопасность на территории: жители могут регулировать вход и выход через мобильное приложение. Современная домофония дополняет эту систему, позволяя открывать двери удаленно — даже если владелец находится вне дома.

На территории и в общественных пространствах комплекса установлены интеллектуальные камеры, которые фиксируют события в режиме 24/7. Записи сохраняются в архив, а жители могут просматривать их в реальном времени со своих смартфонов. Все эти функции объединены в умном приложении, которое дает жителям полный контроль над своим домом: от мониторинга камер до оперативной связи с управляющей компанией.

Также в паркинге предусмотрена система контроля загазованности, а круглосуточное видеонаблюдение работает во всех ключевых зонах: двор, входные группы, лифты и парковка. Умные технологии обеспечивают бесконтактный въезд на территорию и в паркинг — ворота открываются при приближении автомобиля с меткой.

«В эпоху, когда время – самый ценный ресурс, умные системы автоматизируют рутинные процессы и освобождают пространство для действительно важных моментов. Именно поэтому мы интегрируем в наши проекты комплексные цифровые решения, которые работают не изолированно, а как часть единой экосистемы – от момента въезда и до регулярного доступа ко всем сервисам», – комментирует Александр Абрамов, директор департамента по развитию продуктов ФД «Неометрия».

«Класс С умного дома, который получил клубный квартал «1799» – весомый класс для новостроек России. Многоэтажка должна соответствовать всем требуемым параметрам – от умного освещения, автоматизации передачи показаний счетчиков до видеонаблюдения внутри лифтовой кабины. Стоит отметить, что спрос среди покупателей на умные технологии в новостройках продолжает стремительно расти», – сообщил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

В настоящее время реестр умных новостроек ЕРЗ насчитывает 276 проектов, из которых к классу «А» относятся только два проекта, к классу «С» - 59 проектов. Класс «С», которым отмечен клубный квартал «1799», подтверждает, что новостройка располагает существенным набором качественных сервисов и технологий автоматизации. Реестр умных МКД от ЕРЗ.РФ является независимым источником подтверждения наличия комплексных умных решений в строящихся жилых комплексах страны.

Застройщик: ООО СЗ Пушкинская дом №1 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф https://neometria.ru