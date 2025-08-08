Глава СКР потребовал доклад по строительству школы в челябинском Белом хуторе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался затянувшимся строительством школы в челябинском микрорайоне Белый хутор. Региональное управление СКР проводит проверку по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

К главе СКР обратились представители регионального отделения общественного движения «Народный фронт». Они сообщили, что школу на 1,1 тыс. мест стоимостью 1,4 млрд руб. должны были достроить до конца 2024 года. Средства выделило федеральное правительство в качестве инфраструктурного займа. Затем срок сдачи перенесли на сентябрь 2026 года, но, как считают общественники, к этому времени работу тоже не закончат. Дети из микрорайона вынуждены учиться в переполненных соседних школах.

Заказчиком строительства является АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”». Подрядчик неизвестен. ЮУ КЖСИ обещало построить школу в Белом хуторе с 2018 года, в 2021-м было объявлено о начале строительства,

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину доложить о ходе доследственной проверки и по доводам обращения.

Виталина Ярховска