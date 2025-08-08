Военный суд приговорил бойца ВСУ к 16 годам за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта бойца механизированной бригады ВСУ Александра Клименко. Он участвовал в нападении украинской армии на Курскую область в 2024 году. Подсудимого приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Как сообщила военная прокуратура, фигурант вместе с его подразделением въехали в Суджанский район в январе 2025 года. Они укрепились в деревне Старая Сорочина, где Клименко наблюдал за обстановкой. Вместе с другими бойцами мехбригады украинец четыре дня удерживал деревню, запугивал мирных жителей и мешал им эвакуироваться. После этого военнослужащий сдался в плен бойцам ВС РФ.

Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном вытеснении ВСУ из региона. По фактам преступлений украинских военнослужащих СКР расследует 611 уголовных дел. По данным ведомства, предварительный ущерб превысил 3 млрд руб.

Никита Черненко