Первая ракетка мира Арина Соболенко стала амбассадором проекта First&Red

Теннисная медиаплатформа First&Red объявила о начале сотрудничества с лидером мирового рейтинга белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Сообщается, что теннисистка вместе с First&Red реализует несколько онлайн-проектов. Также планируется проведение офлайн-мероприятий в Минске.

Начало сотрудничества медиаплатформы с Ариной Соболенко было представлено видеороликом. В релизе отмечено, что он отражает ее стремление «быть первой как на корте, так и за его пределами».

На счету 27-летней Арины Соболенко 20 титулов Женской теннисной ассоциации. Она трижды становилась победительницей турниров Большого шлема: Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024).

Ранее амбассадорами First&Red стали российские теннисисты Карен Хачанов и Диана Шнайдер. Также к проекту присоединился первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

Арнольд Кабанов