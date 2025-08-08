Рыбопромышленник Игорь Кан умер после посадки вертолета на камчатском вулкане

За штурвалом вертолета Robinson, который приземлился на вулкане Крашенинникова на Камчатке, находился рыбопромышленник Игорь Кан, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. После посадки вертолета предприниматель умер. По словам собеседника «Ъ», смерть не носила криминальный характер.

Вертолет МЧС Ми-8 эвакуировал шесть туристов с подножья вулкана, они не пострадали. Их доставят в город Елизово. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели господина Кана. Также надзорное ведомство контролирует проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Аналогичные мероприятия проведет Восточное межрегиональное управление на транспорте СКР.

Причины гибели Игоря Кана пока не раскрываются. По данным Telegram-канала SHOT, предприниматель скончался от сердечного приступа.

Никита Черненко