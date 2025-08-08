На Камчатке пилот умер после посадки вертолета на вулкан

Пилот вертолета Robinson скончался после посадки на вулкане Крашенинникова в Камчатском крае. Туристическая группа, находившаяся на борту, не пострадала.

Как сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, пассажиры вертолета в порядке, но их число не приводится. Причина смерти пилота не раскрывается.

В начале августа вулкан Крашенинникова извергался впервые за почти 500 лет. Шлейф пепла достиг 6 км над уровнем моря. Извержению присвоили оранжевый код авиационной опасности.