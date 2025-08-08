На Кубани продажи лекарств от диареи в июне 2025 года выросли почти на треть

Аптеки Краснодарского края в июне 2025 года выручили от продажи противодиарейных препаратов 159,8 млн руб. — на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении прирост составил 8% — реализовано 377,1 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ-10 брендов противодиарейных препаратов по стоимостному объему продаж вошли «Энетеросгель» (10%), «Бифиформ» (9%), «Энтерофурил» (9%), «Энтерол» (9%), «Полисорб» (9%), «Альфа нормикс» (7%), «Линекс» (7%), «Лоперамид» (4%), «Экофурил» (4%) и «Хилак» (4%).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», повышенный спрос на противодиарейные препараты летом в южных регионах России предсказуем. Это связано с ростом турпотока на побережье. Подъем кишечных инфекций в Краснодарском крае обычно наблюдается с июня по сентябрь — в период высокого курортного сезона.

Врач-эпидемиолог ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Краснодара Константин Занько напомнил, что острые кишечные инфекции — это прежде всего болезнь грязных рук. «Чаще всего пациенты с острыми кишечными инфекциями обращаются после употребления продуктов питания (фастфудов) на стихийных рынках у мест проживания, пляжах, в придорожных кафе, где зачастую становятся жертвами уличной торговли. Больше всего страдают дети, они наиболее часто подвергаются острым кишечным инфекциям и более тяжело переносят данные заболевания»,— пояснил врач.

По данным аналитиков DSM Group, в первом полугодии 2025 года жители и гости Краснодарского края потратили на лекарства от диареи 836,4 млн руб., что на 22% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В натуральном выражении продажи почти не изменились — реализовано 2 млн упаковок.

В топ-10 брендов лекарств от диареи по стоимостному объему продаж в первом полугодии 2025 года вошли «Полисорб» (9%), «Энтеросгель» (9%), «Линекс» (9%), «Энтерол» (9%), «Энтерофурил» (8%), «Альфа нормикс» (8%), «Бифиформ» (7%), «Хилак» (4%), «Лоперамид» (4%) и «Экофурил» (4%).

Маргарита Синкевич