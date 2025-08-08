В Агрохолдинге «СТЕПЬ» отмечают тренд на омоложение кадров

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» процент молодежи почти в два раза превышает показатель по отрасли.

Фото: агрохолдинг «СТЕПЬ»

Согласно данным Минсельхоза, из 6 млн человек, занятых в российском агропромышленном комплексе, только 9% составляют молодые люди до 35 лет. В «СТЕПИ» же по итогам 2024 года этот показатель составил 19%.

Нехватка квалифицированных кадров и старение трудовых ресурсов — актуальный вызов, с которым сегодня работает государство, вузы и бизнес.

Уже есть положительные результаты. У молодежи растет интерес к аграрному образованию — в 2024 году на обучение в аграрных вузах было подано почти 350 тыс. заявлений, что на 10,6% больше, чем в 2023 году. К 2030 году планируется открыть более 18 тыс. агроклассов для школьников России, а на уровне ссузов профориентация развивается, например, благодаря программе «Профессионалитет».

В Агрохолдинге «СТЕПЬ» внимательно следят за тенденциями рынка труда и активно участвуют в формировании кадрового резерва отрасли. Помимо доли молодых специалистов, в «СТЕПИ» также уделяют внимание показателям вовлеченности и лояльности сотрудников. Так, за последние годы Happy Index (показатель, характеризующий уровень вовлеченности и лояльности сотрудников к организации) вырос на 12%, а eNPS увеличился на 40% (отражает насколько сотрудники готовы рекомендовать компанию новым кандидатам).

Омоложение кадров в Агрохолдинге «СТЕПЬ» - устойчивая тенденция, которая отмечается специалистами компании в течение последних лет. Один из ее важных драйверов — активная работа с молодежью по разным направлениям. В этом году компания создала несколько коллабораций — работа в проекте «Профессиналитет», а также соглашение о сотрудничестве с КубГАУ.

Продолжается сотрудничество с Российскими студенческими отрядами (РСО) и федеральной программой профориентации для школьников «Билет в будущее». На федеральном уровне задачу по омоложению кадров ведет Минсельхоз России. К 2030 году планируется повысить долю молодых людей в отрасли с 9 до 15%. Согласно исследованию портала Поле.рф, 40% молодых людей стали считать работу в сельском хозяйстве более привлекательной, чем пять лет назад. Причем показатель значительно выше, чем среди старшего поколения: среди людей старше 55 лет этот показатель составляет 28%.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Мы целенаправленно выстраиваем систему работы с молодыми специалистами, понимая, что будущее агропромышленного комплекса — за новым поколением профессионалов. Особое внимание мы уделяем развитию партнерских программ с учебными заведениями и поддержке студенческих инициатив. Это позволяет нам не только закрывать текущие кадровые потребности, но и формировать кадровый резерв на будущее».