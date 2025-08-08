Интерес в сети жителей Краснодарского края к кредитной истории вырос в полтора раза

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) изучил динамику интереса проживающих в Краснодарском крае россиян к поиску в интернете информации о кредитной истории.

Фото: ru.freepik.com

Исследование проводилось при помощи сервиса Яндекс. Wordstat, в ходе него были проанализированы соответствующие поисковые запросы в поисковой системе Яндекс.

По итогам первого полугодия 2024 года совокупное количество поисковых запросов «Кредитная история», «Где узнать кредитную историю», «Где посмотреть кредитную историю», «Как улучшить кредитную историю», «Запросить кредитную историю», «Отказ из-за кредитной истории», «Кто проверяет кредитную историю» составило 157 тысяч. В I полугодии 2025 года их количество увеличилось почти в полтора раза или на 42,6% — до 224 тысяч.

Одним из факторов для повышения интереса к теме кредитных историй стало то, что сегодня она становится все больше востребована и для получения заемных средств в банке или МФО, и в других сферах жизни — к ней могут обращаться страховые компании, сервисы каршеринга, потенциальные работодатели в процессе трудоустройства и т. д.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «Стабильно устойчивый и растущий интерес к теме кредитных историй также во многом объясняется снижением доступности заемных средств в связи с регуляторными мерами по снижению уровня закредитованности населения. Еще одна причина — активность финансовых мошенников, все больше людей активнее интересуются кредитными историями для отслеживания оформленных без их ведома кредитов».