Таблетки для похудения от Eli Lilly оказались не особо эффективными

7 августа американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала результаты испытаний, из которых следует, что вес людей, принимавших разработанную ею таблетку для похудения GLP-1, в среднем снижался на 12,4%. Эти результаты оказались хуже ожиданий. Акции Eli Lilly после публикации данных упали на 14%, а акции ее основного конкурента датской Novo Nordisk подорожали на 7,5%.

Обе компании уже несколько лет продают инъекционные средства для лечения диабета и снижения веса. Теперь они решили вывести на рынок подобный препарат в форме таблеток. Первой такую таблетку стала разрабатывать именно Eli Lilly, а Novo Nordisk объявила о своих разработках только в мае текущего года.

Эффективность инъекций обеих компаний оказалась выше, чем таблеток Eli Lilly. Сообщалось, что пациенты, получавшие инъекции Mounjaro от Eli Lilly в течение 72 недель, теряли 20,2% избыточного веса, а те, кто принимал Wegovy производства Novo Nordisk,— 13,7%.

Яна Рождественская