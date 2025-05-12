Американские исследователи сравнили эффективность препаратов от ожирения

В ходе испытания эффективности двух конкурирующих препаратов от ожирения более высокие показатели наблюдались у Mounjaro производства компании Eli Lilly. После 72 недель применения пациенты, принимавшие Mounjaro, теряли 20,2% избыточного веса, а те, кто принимал Wegovy производства Novo Nordisk,— 13,7%. Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine и представлены на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Малаге (Испания).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Almaas Masood / Reuters Фото: Almaas Masood / Reuters

В исследовании участвовали 750 человек, страдающих ожирением, их средний вес составлял 113 кг. В результате четверть своего веса потеряли 32% принимавших Mounjaro и 16% принимавших Wegovy. Обхват талии уменьшился в среднем на 18 см у принимавших Mounjaro и на 13 см у принимавших Wegovy. Показатели артериального давления, уровня сахара и холестерина были также лучше у принимавших Mounjaro, хотя побочные эффекты были сходными у тех и у других.

Проводившие исследования специалисты центра контроля веса медицинского колледжа Вайля Корнеллского университета заявили, что оба препарата хороши и «большинству людей вполне поможет Wegovy», тем же, кому нужно сбросить больше веса, могут воспользоваться Mounjaro.

Алена Миклашевская