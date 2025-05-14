Novo Nordisk разработает препараты от ожирения в виде таблеток

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk вложит $2,2 млрд в разработку препаратов от ожирения, диабета 2-го типа и ряда других заболеваний в форме таблеток. Как сообщает The Wall Street Journal, разработкой будет заниматься американская биотехнологическая компания Septerna, которая получит эти средства и с которой Novo Nordisk подписала соответствующее соглашение.

Novo Nordisk производит популярный препарат для снижения веса Wegovy, но пока только в форме инъекций. В борьбе за лидерство на рынке лекарств от ожирения, объем которого может достичь $150 млрд, фармацевтические компании вкладывают огромные средства в исследования и поиск вариантов выпуска таких препаратов именно в форме таблеток. Они гораздо удобнее для приема и транспортировки, чем инъекции.

В апреле главный конкурент Novo Nordisk компания Eli Lilly представила результаты испытаний таблетки, которая предназначалась для лечения диабета 2-го типа, однако показала хорошую эффективность и в снижении веса. Эксперты тогда заявили, что у этой таблетки есть все шансы стать лидером на рынке. После появления этой новости акции Novo Nordisk тогда упали почти на 10%.

Алена Миклашевская