В Анапе звучат сирены, работает ПВО
В Анапе запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО, сообщает оперативный штаб региона.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон до сигнала отмены опасности»,— говорится в сообщении.
В 10:27 жителей региона предупредили о беспилотной опасности.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остекления... Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании»,— говорится в сообщении МЧС.