В Анапе звучат сирены, работает ПВО

В Анапе запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещения без окон до сигнала отмены опасности»,— говорится в сообщении.

В 10:27 жителей региона предупредили о беспилотной опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещениях без остекления... Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании»,— говорится в сообщении МЧС.