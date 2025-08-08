На страже безопасности: «Ростелеком» и «Солар» запустили единый инструмент для цифровой защиты клиентов

«Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности) объединяют в единый сервис продукты для цифровой и финансовой безопасности клиентов домашнего интернета и мобильной связи.

Комплексная защита абонентов включает автоматическую блокировку спам-звонков, определение мошеннических входящих вызовов, фильтр нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменения данных Бюро кредитных историй (БКИ).

Сервис автоматической блокировки нежелательных звонков проверяет все входящие вызовы и отклоняет их в случае, если номер звонящего абонента находится в базе спам-номеров. База регулярно обновляется на основании данных аналитических систем оператора и обращений пользователей.

Новый сервис станет дополнением к запущенному ранее «Антиспаму для звонков», который определяет категорию входящих вызовов и показывает абоненту сведения об организации, из которой поступает звонок. Вместе эти сервисы станут надежным контуром защиты мобильной связи от нежелательных вызовов.

Безопасность домашнего интернета обеспечивается фильтром нежелательных сайтов. Сервис автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. Кроме этого, абонент может самостоятельно ограничить для всех пользователей домашнего интернета доступ к сайтам, содержащим взрослый или потенциально опасный контент, а также создать собственные категории фильтрации или белый список разрешенных сайтов.

Сервисы мониторинга утечек персональных данных и уведомлений об изменении данных в БКИ проинформируют абонентов, если на их имя был взят кредит или были скомпрометированы адрес электронной почты и номер телефона. Это позволит абоненту оперативно отреагировать и предотвратить дальнейшие мошеннические действия.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Защита наших пользователей, создание комфортных и безопасных условий для жизни — ключевой приоритет "Ростелекома". Поэтому мы не только постоянно усиливаем защиту наших услуг, но и предлагаем клиентам новые инструменты, чтобы они могли обезопасить себя и своих близких. Мы понимаем, насколько важно чувствовать уверенность при использовании новых технологий, особенно наиболее уязвимым категориям граждан, и продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить им надежную поддержку. В ближайшее время "Ростелеком" планирует предложить новые услуги для защиты пользователей во всех сферах».

Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию ГК «Солар»: «Совместно с "Ростелеком" мы уже сделали большой шаг — наш сервис по проверке утечек данных использовали более 2,5 миллионов раз! Это говорит само за себя: людям важно знать, что их данные в безопасности, и они активно ищут, как себя защитить. Теперь двигаемся дальше. Скоро запускаем новый, более мощный продукт: он не только защитит от мошеннических сайтов, но и поможет справиться со спамом, назойливой рекламой, мошенниками на проводе и другими цифровыми неприятностями. Интерес к сервису уже высокий, и мы уверены — это будет надежный помощник в интернете для наших пользователей».

Блокировка нежелательных вызовов и определение вызовов подключаются автоматически, бесплатны и доступны для всех пользователей мобильной связи «Ростелекома». Другие сервисы по безопасности можно подключить самостоятельно в личном кабинете.

Подробнее о пакетном предложении «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

