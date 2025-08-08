Экс-главе правительства Самарской области Виктору Кудряшову продлили срок ареста

Самарский областной суд продлил срок ареста бывшему главе правительства региона Виктору Кудряшову. Экс-чиновник останется под стражей как минимум до ноября 2025 года включительно.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывшего главу областного кабмина арестовали в ноябре 2023 года после возбуждения уголовного дела по превышению должностных полномочий при строительстве станции самарского метрополитена.

В январе 2024 года уголовное дело против Виктора Кудряшова взял под свою юрисдикцию центральный аппарат МВД РФ. В феврале бывшего первого вице-губернатора Самарской области этапировали в московское СИЗО «Медведково», где он содержался не в спецблоке, а в общей камере, где находилось еще 17 человек. Позже уголовное дело Виктора Кудряшова было возвращено в ГСУ ГУ МВД по Самарской области, после чего экс-премьера этапировали назад в Самару и поместили в СИЗО-1.

По версии следствия, Виктор Кудряшов в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС) подписал документы об увеличении до 18,4 млрд руб. предельной стоимости строительства станции «Театральная». После этого победителем проводимого аукциона стала структура ВТС, которой выплатили 3 млрд руб. в качестве аванса.

Помимо Виктора Кудряшова фигурантами различных уголовных дел стали еще несколько бывших региональных министров из команды экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Фигурантами дела о махинациях с деньгами, выделенными на строительство станции метро «Театральная», являются также экс-министры строительства региона Михаил Асеев и Николай Плаксин, а также бывший руководитель самарского минфина Андрей Прямилов.

На этой неделе экс-главу регионального минтранса Ивана Пивкина признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. После 14 месяцев пребывания в СИЗО бывшего чиновника освободили в зале суда. В июле текущего года Ленинский районный суд Самары приговорил экс-главу областного минстроя Николая Плаксина к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий и служебный подлог. В 2021 году компания «Тет а тет "М"» построила с нарушениями культурно-досуговые центры в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура». Несмотря на это, министерство строительства региона выдало разрешения на ввод объектов и оформило фиктивную документацию. Прокуратуре удалось добиться приостановки эксплуатации зданий, которая возобновилась только после устранения нарушений. Ущерб муниципалитетам составил более 2,6 млн руб.

Андрей Сазонов