Экс-министра отпустили домой

Экс-главу минтранса Самарской области Ивана Пивкина признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Суд учел 14-месячное пребывание бывшего чиновника в СИЗО и освободил от назначенного штрафа. Иван Пивкин до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары признал бывшего главу регионального минтранса Ивана Пивкина виновным по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Экс-чиновнику назначили штраф в размере 480 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение трех лет. Суд также учел положение ч. 5 ст. 72 УК РФ. Согласно нему, если содержавшемуся под стражей назначено наказание в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности, суд должен смягчить или полностью освободить осужденного от наказания. В итоге Иван Пивкин не будет выплачивать назначенный штраф. Экс-чиновника освободили в зале суда. Он останется под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Представитель стороны обвинения, а также адвокаты Ивана Пивкина Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова пообещали дать комментарии чуть позже.

Экс-министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Представитель прокуратуры региона запросила для экс-чиновника восемь лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Он содержался под стражей с 2024 года. По данным следствия, в сентябре 2023 года министр транспорта региона незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб. Однако, как заявлял в суде представитель следствия, 7 декабря 2023 года «с целью необоснованного ограничения конкуренции, получения выгоды и преимуществ, а также с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ПАО «ДОРИСС», из личной заинтересованности» в ходе личной встречи с гендиректором ПАО «ДОРИСС» Люцией Сафиной в здании министерства Иван Пивкин «высказал ей требование о привлечении компании «Амонд» в качестве субподрядчика под угрозой дальнейшей невозможности ПАО «ДОРИСС» осуществлять предпринимательскую деятельность на территории региона». Чувашская компания в итоге согласилась на эти условия.

Бывший депутат Госдумы РФ, ныне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял о «о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков». При этом, «никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции». По данным политика, за возможность работы на территории Самарской области «подрядчики были обязаны перечислять "взносы" в различные фонды, откуда деньги затем выводились и присваивались». Преступная схема касалась многомиллиардных сумм.

По информации собеседника «Ъ» в силовых структурах, бывший глава самарского минтранса Иван Пивкин может стать фигурантом нового уголовного дела. Как рассказал источник, оно связано с распределением подрядов на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Следствие располагает материалами о грубейшем злоупотреблении регионального ведомства в этой сфере, когда его возглавлял господин Пивкин с 2012 года до августа прошлого года.

Помимо Ивана Пивкина фигурантами различных уголовных стали еще несколько бывших региональных министров из команды экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В июле текущего года Ленинский районный суд Самары приговорил экс-главу областного минстроя Николая Плаксина к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий и служебный подлог. В 2021 году компания «Тет а тет "М"» построила с нарушениями культурно-досуговые центры в поселках Тимашево и Глушицкий по нацпроекту «Культура». Несмотря на это, министерство строительства региона выдало разрешения на ввод объектов и оформило фиктивную документацию. Прокуратуре удалось добиться приостановки эксплуатации зданий, которая возобновилась только после устранения нарушений. Ущерб муниципалитетам составил более 2,6 млн рублей.

Также в отношении Николая Плаксина и ряда других бывших высокопоставленных чиновников региона, включая его коллегу по областному минстрою Михаила Асеева, экс-главу регионального правительства Виктора Кудряшова и бывшего руководителя самарского минфина Андрея Прямилова, расследуется уголовное дело о махинациях с деньгами, выделенными на строительство станции метро «Театральная». Все его фигуранты арестованы и находятся под следствием.

Андрей Сазонов