Созданный на Дону тренажер ПТК завершат к концу 2027 года

Работы над комплексным тренажером пилотируемого транспортного корабля (КТ ПТК) планируют завершить к концу 2027 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Модель космического тренажера была изготовлена в Новочеркасске Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Согласно плану-графику, комплексный тренажер ПТК должен быть окончательно готов к концу 2027 года. Его создание является важным шагом в подготовке к эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС), а в перспективе он также будет использоваться для отработки пилотируемых полетов к лунной орбите в рамках дальнейшего освоения ближнего космоса», — прокомментировали в центре.

Комплексный тренажер разрабатывается в рамках государственного оборонного заказа федеральной космической программы России. При создании особое внимание уделяется импортозамещению элементной базы. Работы проводятся под руководством НИИ ЦПК с участием специализированных предприятий из Новочеркасска и других городов страны.

По данным центра, тренажер станет основным инструментом подготовки космонавтов к работе с перспективным транспортным кораблем, который обеспечит транспортно-техническое снабжение российской орбитальной станции.

Разработку и изготовление рабочего места выполнили специалисты ООО «Центр тренажеростроения» в Новочеркасске. Ранее планировалось, что после испытаний макета к июню 2025 года будет создан полноценный симулятор.

Валентина Любашенко