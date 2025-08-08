Следствие просит заочно арестовать писателя-иноагента Дмитрия Быкова
Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом). Это следует из карточки уголовного дела.
Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Судебное заседание назначено на 8 августа в 13:40 мск. Писатель обвиняется по статье о распространении фейков о российской армии.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом) было возбуждено апреле. По версии следствия, он опубликовал видеоролик с ложными сведениями о действиях российской армии против мирных жителей Украины. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. МВД объявило его в розыск.