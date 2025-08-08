Следствие просит заочно арестовать писателя-иноагента Дмитрия Быкова

Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом). Это следует из карточки уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Судебное заседание назначено на 8 августа в 13:40 мск. Писатель обвиняется по статье о распространении фейков о российской армии.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова (объявлен иноагентом) было возбуждено апреле. По версии следствия, он опубликовал видеоролик с ложными сведениями о действиях российской армии против мирных жителей Украины. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. МВД объявило его в розыск.