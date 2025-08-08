Суд отменил оправдательный приговор обвиняемому в поджогах домов в Ноябрьске

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор жителю Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), которого обвиняли в поджогах домов, сообщили в прокуратуре Ямала. Дело направлено на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жителя обвиняли по п. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц, малолетнего, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба).

Подсудимому инкриминировалось совершение поджогов четырех деревянных домов в Ноябрьске осенью 2023 года. В результате одного из пожаров один из домов полностью сгорел — погибли два ребенка и их мать. Кроме того, из-за пожаров пострадали три человека, сгорело имущество более 30 жильцов. Суд ЯНАО, основываясь на выводах присяжных, признал подсудимого невиновным.

В апелляционном суде выявили многочисленные нарушения, допущенные стороной защиты, что сформировало у присяжных ошибочное мнение об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, 36-летний житель был арестован в октябре 2023 года. Ему предъявили обвинение в поджоге дома по ул. Школьной, 3 в Ноябрьске. В результате произошел пожар, в котором погибла мать с двумя детьми двух и шести лет. Оправдательный приговор вынесли 23 апреля — прокуратура обжаловала его в апелляционной инстанции, дело направили во второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

Ирина Пичурина