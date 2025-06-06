Прокуратура обжаловала оправдательный приговор присяжных о поджогах на Ямале

Прокуратура обжаловала в апелляционной инстанции оправдательный приговор, вынесенный судом Ямало-Ненецкого автономного округа на основании вердикта присяжных 23 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. 36-летний мужчина обвинялся в серии поджогов домов в Ноябрьске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В результате поджогов, как утверждает прокуратура, погибло три человека, еще трое пострадали. Помимо этого, имущество потерпевших было уничтожено. Как указывает ведомство, в деле были доказательства вины подсудимого, однако коллегия вынесла оправдательный приговор.

«В связи с допущенными нарушениями закона государственным обвинителем на оправдательный приговор принесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене незаконного судебного решения и направлении дела на новое рассмотрение»,— говорится в сообщении прокуратуры. Дело будет рассмотрено по существу Вторым апелляционным судом общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

Напомним, подсудимый был арестован в октябре 2023 года. Ему предъявили обвинение в поджоге дома по ул. Школьной, 3 в Ноябрьске по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В результате произошел пожар, в котором погибла женщина с двумя детьми двух и шести лет. Здание полностью сгорело.

Анна Капустина