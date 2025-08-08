Два спорткомплекса откроют в КБР в сентябре

В Кабардино-Балкарии два спортивных объекта откроют в селе Шалушка. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Так, в муниципалитете появятся комплекс, рассчитанный 500 спортсменов, и стадион с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Спорткомплекс на 1,2 тыс. кв. м вместит гимнастический зал, залы для бокса и дзюдо. На объекте оборудуют медицинский и тренерские кабинеты, раздевалки и душевые. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в сентябре.

Константин Соловьев