Нетаньяху рассказал, зачем Израилю захватывать Газу

Израиль не собирается «оставлять себе» сектор Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Захват территории необходим, чтобы гарантировать безопасность Израиля, убрать «Хамас» из региона и передать сектор в руки гражданских властей, которые бы не стремились уничтожить еврейское государство, сказал господин Нетаньяху.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Мы хотим установить периметр безопасности. Мы не желаем управлять сектором. Мы не хотим быть там руководящим органом»,— заявил премьер в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение Израиля расширить операцию в секторе Газа и оккупировать регион. Об этом накануне сообщил Axios со ссылкой на источники. Операция по захвату сектора, по данным СМИ, начнется с момента, когда ЦАХАЛ займет город Газа. Главным противником плана стал глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он считает, что это решение может обернуться серьезными потерями в армии и поставит под угрозу жизнь заложников, которых удерживают боевики.

