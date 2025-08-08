Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 9 месяцев

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 271 день.

Доходность на данном сроке теперь составляет 15,21–16,60% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 10,51 до 16,75% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 1 млн рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

