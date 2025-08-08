В Ростове создадут единственный в России экстрим-парк

Власти Ростовской области намерены построить экстрим-парк для занятий всеми экстремальными видами спорта. Объект может стать единственным подобным в России. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Аракеляна, парк разместится на территории рядом с ростовским Дворцом спорта. Сроки реализации проекта и объем необходимого финансирования пока не уточняются.

«Это будет единственное в Российской Федерации сооружение для проведения одновременно, в одной локации всероссийских соревнований по всем уличным видам спорта, уличным субкультурам»,— приводятся в сообщении слова министра.

Валентина Любашенко