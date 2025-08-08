Часть иностранных судов простаивают на рейде после ужесточения правил захода в порты РФ

Часть иностранных судов, направляющихся в Россию, простаивают на рейде перед заходом в порты. Это привело к росту стоимости фрахта и издержек на бункеровку. Об этом сообщили РБК в Центре ценовых индексов.

В период с 14 по 28 июля зафиксирован скачок цен на бункеровку судов дизельным топливом. На Балтике и в Азово-Черноморском бассейне оно подорожало на 13–18%, до $833–852 за тонну. На Дальнем Востоке — на 10,3%, до $828 за тонну.

Ставки фрахта нефтяных танкеров, направляющихся в Индию и Китай, выросли в среднем на 8,3% с 21 по 27 июля по сравнению с неделей ранее. За неделю с 28 июля по 3 августа ставки выросли на 2,7–3,3% в портах Балтики (до $8,8–9,2 за баррель). В Новороссийске — на 3,6–4% (до $7–7,7 за баррель)

21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает иностранным судам заходить в российские порты без разрешения капитана порта. Оно должно быть согласовано с ФСБ.

Подробнее о реакции рынка нефти на новые правила — в материале «Ъ» «Нефть нарезает морские пути».