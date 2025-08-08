В Дагестане виновному в получении взятки сотруднику ФСИН изменили приговор

Верховный суд Дагестана пересмотрел приговор бывшему сотруднику ФСИН, которого обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, три эпизода) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, младший инспектор отдела безопасности «Исправительной колонии № 2» УФСИН по Республике Дагестан неоднократно доставлял заключенному средства мобильной связи, которые сам же и приобретал на деньги осужденных. Общая сумма полученной им взятки за период с февраля по сентябрь 2022 года составила 32 тыс. руб.

Кировский районный суд Махачкалы признал жителя республики виновным и назначил штраф в размере 1 млн руб. с лишением права занимать должности представителя власти сроком на три года. Апелляционная инстанция изменила приговор суда, назначив подсудимому три года колонии общего режима.

Константин Соловьев