Производство слабоалкогольных напитков в России выросло втрое

В июле 2025 года выпуск слабоалкогольной продукции в России увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 181,8 тыс. дал. Рост произошел после массового перевода напитков из категории пивных обратно в слабоалкогольные из-за усиления контроля регуляторов.

После резкого повышения акцизов в мае 2024 года (с 47 до 141 руб. за литр) многие производители перерегистрировали свою продукцию как пивные напитки. Однако проверки Росалкогольрегулирования заставили их вернуться к прежней категории. Крупные игроки, включая Ladoga и Stellar Group, также начали активно развивать это направление.

В целом производство алкоголя в июле выросло на 6,6%. Положительная динамика зафиксирована у водки (+0,5%), ликеро-водочных изделий (+36,7%) и вин (+13,5%). Исключением стал коньяк, выпуск которого сократился на 30,6%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Требуйте акциза после отстоя».