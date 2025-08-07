Россияне получат доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам без интернета

Минцифры согласовало с операторами связи схему доступа к мобильному интернету во время ограничений. Россияне смогут пользоваться приложениями маркетплейсов, такси и служб доставки. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости»,— сказал он журналистам на конференции «Цифровая эволюция» (цитата по «Интерфаксу»). В список попадут «все ресурсы, нужные для жизни», пояснил министр.

«Ъ» направил запрос в МТС и Т2. В Роскомнадзоре, «Яндексе» и «Мегафоне» изменения комментировать «Ъ» не стали. В «Вымпелкоме» «Ъ» сообщили, что поддерживают решение обеспечить доступ к важнейшим цифровым ресурсам во время ограничений работы интернета.

По словам господина Шадаева, также будут созданы условия для бесперебойной работы банкоматов и платежных терминалов. Кроме того, Минцифры России предлагает ввести период охлаждения для иностранных сим-карт. После попадания в Россию карты будут неактивны несколько часов. С их помощью нельзя будет подключиться к мобильному интернету. Так ведомство предлагает «бороться с сим-картами, которые находятся в дронах».

Перебои в работе мобильного интернета наблюдаются последние недели во многих российских регионах. Местные власти объясняли это обеспечением безопасности из-за атак БПЛА.

