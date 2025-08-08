Доля возврата средств жертвам мошенников упала до минимума с 2023 года

Во II квартале 2025 года объем похищенных мошенниками средств составил 6,33 млрд руб. Это на 8% меньше, чем в предыдущем квартале, но на 33% больше, чем год назад. При этом доля возвращенных пострадавшим денег снизилась до 5,2% против 9,6% в среднем за предыдущие четыре квартала (минимум с третьего квартала 2023 года), следует из данных ЦБ.

Наибольшие суммы украдены через операции по счетам (2,22 млрд руб.), СБП (2,19 млрд руб.) и карты (1,56 млрд руб.). При этом в СБП возвращают лишь 2,7% похищенного. Эксперты связывают это с мгновенностью переводов и отсутствием четкого механизма возврата.

Общее количество мошеннических операций (273 тыс.) стало одним из самых низких за 2,5 года. Это объясняют усилением контроля банков: с 1 июня они обязаны приостанавливать подозрительные переводы для проверки. Однако специалисты не ожидают существенного роста возвратов, особенно по СБП.

