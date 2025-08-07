Суд отказал Донскому минтрансу во взыскании 168 млн рублей с подрядчика Западной хорды

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал минтрансу Ростовской области во взыскании 168 млн руб. пени с компании «Т-Транс» за нарушение сроков строительства первого этапа Западной хорды в Ростове-на-Дону. Кассационная жалоба ведомства была отклонена. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно сведениям, спор возник из-за контракта на 1,2 млрд руб., заключенного в 2022 году на строительство первого этапа транспортной магистрали. Работы должны были завершиться до 31 декабря 2024 года, однако подрядчик выполнил их только на 658,2 млн руб.

В сентябре 2024 года министерство обратилось в суд, требуя пени за срыв графика реализации проекта. Ранее, в феврале того же года, компании направили претензию на 82 млн руб. за просрочку выполнения обязательств.

Минтранс утверждал, что к августу 2024 года «Т-Транс» задержал реализацию ряда этапов строительства на один-два года. Защита подрядчика возражала, указывая, что отсутствие приемки отдельных этапов не свидетельствует о срыве всего проекта. Юристы также отметили неточности в определении временных рамок выполнения различных стадий работ.

В рамках судебного разбирательства рассматривались предыдущие взыскания с подрядчика за нарушение графика. «Т-Транс» в августе подал встречные иски к министерству с требованием возмещения средств.

Валентина Любашенко