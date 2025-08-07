В Ростове объявлен тендер на реставрацию двух памятников за 1,03 млрд рублей

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на реставрацию двух памятников культуры — «Дома виноделов Титровых» и «Здания Гогоевского женского училища», в котором сейчас размещается гимназия № 14. Стоимость контракта —1,03 млрд руб. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно размещенной информации, заказчиком выступает гимназия № 14. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 августа 2025 года. Подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт двух объектов регионального значения с сохранением композиционных и архитектурных элементов. Завершить работы планируется к июню 2027 года.

Финансирование проекта обеспечат субсидии из федерального бюджета, областной казны Ростовской области и городского бюджета Ростова-на-Дону.

Валентина Любашенко