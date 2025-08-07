Власти направят более 490 млн рублей на обновление сетей в Первоуральске

На решение проблемы «низкого качества воды, поступающей в дома жителей Первоуральска», направят свыше 490 млн руб., сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, в 2025 году более 370 млн руб. выделят на модернизацию объектов водоснабжения в рамках соглашения с компанией «Т Плюс», в 2026-ом — около 120 млн руб. на обновление коммунальной инфраструктуры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Поручил главе Первоуральска Игорю Кабцу лично контролировать реализацию программы, оперативно организовать работу и поддерживать связь с горожанами. Жители должны четко понимать, когда муниципалитет будет обеспечен качественной водой»,— подчеркнул господин Паслер.

Врио губернатора признал, что в городе «действительно сложная ситуация с водоснабжением». «Из-за высокого износа сетей потери составляют более трети объема. Один из ключевых источников воды — Верхне-Шайтанское водохранилище — не справляется с нагрузкой, особенно в засушливые периоды»,— пояснил он.

По его словам, для усовершенствования работы насосно-фильтровальной станции, модернизация на которой завершилась в 2023 году, в городе построят дополнительный водозабор, насосную станцию и сопутствующую инфраструктуру. «Средства на проектирование предусмотрим в региональном бюджете»,— заверил Денис Паслер.

Врио губернатора добавил, что поручил увеличить количество машин-водовозов для доставки чистой воды в отдаленные районы муниципалитета. «Кроме того, найдено оперативное точечное решение, которое позволит улучшить качество воды, — установка локальных фильтров в жилых домах, где подводящие сети находятся в капитальном ремонте»,— сказал он.

Господин Паслер напомнил, что в 2025 году областные власти направили на замену сетей водоснабжения в седьмом и восьмом микрорайонах более 90 млн руб. из регионального бюджета. «Работы должны быть завершены не позднее октября»,— подчеркнул врио губернатора.

Жители Первоуральска периодически сообщают о грязной воде из-под крана, ее резком неприятном запахе и авариях на коммунальных сетях. В 2024 году заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обратил внимание на подтопление городских подвалов канализационными стоками, поручил установить причины ненадлежащей работы станции водоочистки и потребовал избавить муниципалитет от грязной воды.

Ранее, в мае, Денис Паслер в ходе своего первого визита в Первоуральск в должности врио губернатора призвал Игоря Кабца «сконцентрировать внимание на обращениях граждан» по вопросам водоснабжения и решить проблемы жителей в сфере ЖКХ «на всех уровнях». Он подчеркнул, что власти муниципалитеты должны предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали на территории в предыдущие годы.

Василий Алексеев