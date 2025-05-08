Денис Паслер там и тут

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер продолжает объезжать муниципалитеты, знакомясь с ситуацией дел на местах. В среду, 7 мая, он посетил Первоуральск и Ревду, в которых открыл обновленные мемориалы в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) и поздравил ветеранов. Большую часть времени господин Паслер провел в Первоуральске, в котором призвал чиновников приступить к строительству ледовой арены на 5 тыс. мест и решить проблему с водоснабжением в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов (слева) рассказывает врио губернатора Денису Паслеру (справа) о перспективах строительства стадиона в Первоуральске

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов (слева) рассказывает врио губернатора Денису Паслеру (справа) о перспективах строительства стадиона в Первоуральске

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первоуральск стал четвертым городом Свердловской области, который посетил Денис Паслер в должности врио губернатора. Перед его приездом мэр Игорь Кабец сообщил «Ъ-Урал», что намерен рассказать господину Паслеру о подготовке инженерных кадров и развитии сферы ЖКХ в муниципалитете. Он заверил, что власти приступят к масштабному обновлению сетей в городе сразу после майских праздников.

«Планируем исключить непредвиденные моменты, которые возникали ранее. В их числе последствия засушливого лета, как в 2024 году, которые тогда никто не мог предугадать (пересох водоем, из которого подается вода, что отразилось на водоснабжении города.— "Ъ-Урал"). Ситуация была не критическая, но больше допускать ее нельзя»,— подчеркнул господин Кабец.

Денис Паслер с момента назначения врио губернатора 26 марта до поездки в Первоуральск и Ревду посетил всего три муниципалитета Свердловской области из 94 — Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Среднеуральск.

Денис Паслер начал осмотр Первоуральска с визита крупнейшего предприятия в городе — Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Врио губернатора открыл около него обновленный мемориал воинам-новотрубникам и прослушал краткий экскурс, как производство стало «одним из немногих предприятий, способных удовлетворять потребности страны».

«За военные годы было освоено 129 новых видов труб»,— подчеркнула сотрудница ПНТЗ.

Дослушав рассказ, господин Паслер отправился в цех №8, чтобы увидеть производство труб лично. Рабочие пояснили, что на площадке выпускается свыше 60% всей валовой продукции предприятия, и продемонстрировали процесс изготовления трубы за восемь секунд.

Спустя 20 минут общения с заводчанами Денис Паслер прервал беседу, чтобы успеть к открытию обновленного памятника «Землякам-героям, ковавшим победу на фронте и в тылу» в Ревде.

Через три часа врио губернатора уже был вновь в Первоуральске, и со сцены городского Дворца культуры поздравлял жителей с наступающим Днем Победы в ВОВ. «В кратчайшие сроки перестроились на военный режим, и все 1418 дней работали и жили под единым девизом — "Все для фронта, все для Победы!". Первоуральск внес достойный вклад в общую Победу»,— сказал он и вручил цветы ветеранам.

Господин Паслер не задержался и на торжественном собрании — спустя 15 минут после поздравительной речи он прибыл на место снесенного стадиона «Уральский трубник» в городе, где его ждал министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов. Глава ведомства заверил Дениса Паслера, что площадь игрового поля составит 8 тыс. кв. м., как и было запланировано ранее, однако добавил, что стоимость проекта «не маленькая».

«У нас на сегодня в контракте сумма 3,2 млрд руб., пока выходим на 3,5 млрд руб.»,— сказал господин Сурганов, подчеркнув, что из проекта уже исключили козырек и трибуну. После озвученных цифр журналистов попросили оставить чиновников наедине.

Завершив обсуждение, Денис Паслер пояснил журналистам, что настроил собравшихся приступить к строительству арены в течение мая-июня, признав, что «остаются вопросы с финансированием» проекта. «Мы это решим. Стадион нужен, команда у нас играет на приспособленных стадионах или вообще за пределами региона. В Первоуральске любят хоккей, поэтому будем приводить в порядок стадион»,— заверил он. Господин Паслер подчеркнул, что власти намерены ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

Врио губернатора добавил, что в скором времени намерен решить и проблему с водоснабжением в городе. «Много организационных вопросов, связанных как с работой администрации муниципалитета, так и с "Водоканалом" Первоуральска»,— пояснил Денис Паслер. Он подчеркнул, что власти города заявились на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ, в рамках которых «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу».

Эту же тему господин Паслер поднял и на рабочей встрече с мэром Игорем Кабцом. Врио губернатора призвал главу «сконцентрировать внимание на обращениях граждан» по вопросам водоснабжения и решить проблемы жителей в сфере ЖКХ «на всех уровнях».

Несмотря на критику, Денис Паслер отметил, что Первоуральск за несколько лет «визуально изменился». «Проехал по городу, помню определенные точки и видно, что власти определенные задачи решили неплохо»,— сказал он.

Василий Алексеев, Первоуральск