Минприроды подтвердило загрязнение водоема в Батайске

Специалисты минприроды Ростовской области подтвердило факт загрязнения водоема в жилом комплексе «Дубрава». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку инициировали после появления в интернете сообщений о загрязнении водоема в районе поселка Красный Сад. Обследование подтвердило сброс хозяйственно-бытовых стоков в водоотводной канал вдоль улицы Еловая, а также захламление территории строительными и прочими отходами.

«Сброс сточных вод на городскую территорию, на рельеф местности, в водные объекты (водоотводной канал) является нарушением Правил благоустройства территории города Батайска»,— говорится в сообщении минприроды.

Материалы проверки передали в административную инспекцию Ростовской области. Администрация Батайска получила предписание организовать работы по поиску и устранению источников незаконных сбросов и отходов.

Константин Соловьев