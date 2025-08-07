Спецтехнику сложили в логопарке

Китайские компании, вышедшие в последние годы на российский рынок, стали испытывать проблемы с продажами, что приводит к росту стоков нереализованной продукции. Так, официальный поставщик китайского производителя спецтехники XCMG арендовал почти 8 тыс. кв. м в логопарке «Борисовский» в подмосковном Подольске оценочно за 85–122 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что ООО «Сюйгун Ру», официальный дистрибутор китайского производителя специальной техники XCMG в России, арендовало почти 8 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Борисовский», расположенном в Подольске, сообщил “Ъ” Константин Фомиченко, партнер NF Group, консультирующей стороны сделки. В ООО «Сюйгун Ру» и «Промтехальянсе» (собственник объекта) не ответили на запрос “Ъ”.

По подсчетам замдиректора департамента складской недвижимости Ricci Сергея Бахмурова, ежегодные выплаты за аренду такого объема складских площадей составляют 122–126 млн руб., по данным директора департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игоря Кротенкова — 85,8 млн руб. в год.

Ранее производитель арендовал небольшой объем складских площадей в Новомещерском проезде у аэропорта Внуково. Потребность в расширении складских площадей у XCMG возникла из-за активного экспорта в Россию, констатирует старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Антон Калистратов. В связи с этим производитель намерен в будущем увеличить арендованные площади в логопарке «Борисовский» до 10 тыс. кв. м, добавляет Константин Фомиченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Активность китайских производителей на складском рынке продиктована уходом из РФ ряда западных компаний, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Доля китайской специальной техники на российском рынке сейчас составляет около 60–90%, подсчитал независимый эксперт Максим Худалов. По его словам, такие компании видят широкий потенциал развития бизнеса в России из-за высокого спроса и отсутствия конкуренции. Кроме того, господдержка позволяет им продавать технику по более низкой цене, добавляют в «Росспецмаше».

Однако, по мнению Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, дистрибутор был вынужден арендовать такой объем складов из-за затоваривания на рынке специальной техники. Причина этого — кризис на российском жилищном рынке после отмены летом 2024 года программы массовой льготной ипотеки, что привело к падению объемов строительства жилых новостроек и сокращению спроса на спецтехнику. По словам собеседников “Ъ” на рынке, «уровень затоваренности настолько высок», что запасов такой продукции хватит на год и более.

Судя по финансовым показателям российского дистрибутора XCMG ООО «Сюйгун Ру», падение спроса на спецтехнику не обошло стороной китайского производителя.

Чистая прибыль компании в 2024 году сократилась на 52% год к году, до 1,2 млрд руб., выручка — на 19%, до 43,6 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Похожая ситуация сложилась и на автомобильном рынке: на фоне низких продаж легковых автомобилей на складах российских дистрибуторов по состоянию на январь скопилось около 700 тыс. машин — вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты отмечали, что именно эта проблема стала причиной, по которой китайский автомобильный бренд Haval в этом году арендовал сверх уже имеющихся площадей 42 тыс. кв. м в индустриальном парке «Клин» в Подмосковье (см. “Ъ” от 5 мая).

В дополнительных складских площадях по тем или иным причинам сейчас нуждаются многие производственные компании. По подсчетам NF Group, в январе—июне доля таких арендаторов в общем объеме сделок в этом сегменте рынка недвижимости составила 29% — это на 20 процентных пунктов больше год к году.

София Мешкова, Наталия Мирошниченко